Gubbio piange il campione di minimoto Alessio Gigli

Era molto conosciuto a Gubbio, ma anche fuori dal confine regionale, per le acrobazie due ruote. Alessio Gigli, 26 anni ancora da compiere, era un campione nella specialità Pit bike 12 pollici. Nel 2021 era riuscito a centrare il secondo posto nel campionato nazionale di minimoto e da qualche mese era stato ingaggiato da una scuderia di Parma. Avrebbe dovuto correre anche stamattina, a Jesi, una gara amatoriale. Ma la sua carriera si è interrotta dopo un volo di 6 metri. Stava tornando a casa, a Gubbio, sulla Pian d'Assino, verso mezzanotte, quando ha perso il controllo della vettura sfondando il guard-rail e precipitando giù da un viadotto. L'impatto con l'asfalto della strada sottostante non gli ha lasciato scampo. Nel sinistro non è stato coinvolto nessun altro veicolo e le cause sono ancora da chiarire. Per ora ci sono solo ipotesi: una distrazione al volante oppure una brusca sterzata per schivare un animale sulla carreggiata. Le uniche certezze, per il momento, sono che Gigli viaggiava da solo e che nessuno ha assistito allo schianto. Per questo il sostituto procuratore, Paolo Abbritti, intervenuto sul posto inisieme a carabinieri, vigili del fuoco e 118, potrebbe disporre l'autopsia. La salma, ora, si trova nell'obitorio dell'ospedale di Branca ed è a disposizione dell'autorità giudiziaria. Solo dopo il via libera della procura si potrà fissare la data del funerale. Ma la città è gia piombata nel lutto. In tanti, soprattutto giovani, hanno raggiunto il luogo dell'incidente nel cuore della notte, poco dopo la digrazia. Il giovane, che faceva l'elettricista per una ditta di Umbertide, era molto conosciuto in città anche per la sua fede ceraiola. Apparteneva alla famiglia dei santubaldari.

Servizio di Dario Tomassini, montaggio di Francesco Battistelli