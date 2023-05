Per la ripartenza del polo chimico Treofan servono 3 milioni di euro

Mancano tre milioni di Euro per la vendita di Treofan e la ripartenza del polo chimico di Terni. Quella che, fino a pochi giorni fa, era solo un'indiscrezione, ora è una trattativa ufficiale sul tavolo del ministero delle Imprese e del Made in Italy. L'azienda polacca Visopack, interessata a rilevare lo stabilimento fermo da oltre due anni, ha chiesto a Jindal di versare 3 milioni di Euro, come compensazione della laccatrice, macchinario considerato strategico, che il colosso indiano ha rifiutato di inserire nel pacchetto di vendita. Oggi al tavolo ministeriale al quale non ha partecipato l'amministratore di Treofan Germany, ma solo il liquidatore, le parti hanno fatto un piccolo passo in avanti. Secondo quanto trapelato finora, la bozza di accordo prevede il riassorbimento dei 91 dipendenti ora in cassa integrazione e l'acquisizione, da parte dei polacchi, dello stabilimento e dell'intera linea di produzione. Per cristallizzare la trattativa, il governo - oggi rappresentato dalla sottosegretaria Fausta Bergamotto - ha chiesto al liquidatore che Treofan Germany metta per iscritto le condizioni di vendita in vista del prossimo tavolo, che potrebbe essere convocato entro due settimane. Qualora fosse raggiunto l'accordo, Jindal dovrebbe versare alla nuova proprietà anche il Tfr dei lavoratori. Sindacati ed Rsu, pur soddisfatti per l'avvio ufficiale della trattativa, invitano comunque alla prudenza in una fase considerata ancora delicata.

Servizio di Dario Tomassini, montaggio di Francesco Fiocchi.