Un comitato per salvaguardare la Valle Intiera di Spoleto

La Valle Intiera, a dieci minuti da Spoleto, è un ecosistema che nel tempo ha subìto un impatto minimo. Da qualche decennio, però, deve fare i conti con uno disboscamento selvaggio, terreni quasi tutti di proprietà privata dove si permettono tagli indiscriminati per pochi euro. A rischio anche la sopravvivenza di una piccola e rara salamadra, presente solo in pochi habitat del centro Italia. Oltre al rischio idrogeologico dovuto al disboscamento, nella valle ci sono sempre più rifiuti e il passaggio di mezzi. Un comitato si è da poco costituito per sollevare il problema con i carabinieri forestali e l'amministrazione comunale.

Nel servizio di Dario Tomassini le voci di Sergio Maturi, escursionista, del presidente del Cai di Spoleto Guido Luna e della guida escursionistica Aigae Alessio Sugoni