Morì una bambina, condannato per omicidio stradale

E' stato condannato per omicidio stradale a due anni e tre mesi, con pena sospesa, il ragazzo che, nel maggio 2021, in uno scontro frontale, uccise Priscilla Brugnami, che viaggiava a bordo dell'auto della mamma e aveva solo 5 anni. Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Perugia, Margherita Amodeo, ha concesso al 22enne le attenuanti generiche. Contro le quali si è inutilmente opposto il Sostituto procuratore, Tullio Cicoria, che aveva chiesto inizialmente 5 anni di reclusione, poi rimodulati in 3 anni e 4 mesi. Sono passati esattamente due anni dal giorno della tragedia. Era il 17 maggio 2021: Giovanna di Grazia stava procedendo lungo la provinciale 172, in direzione Capocavallo, nel comune di Corciano, con a bordo la figlia Priscilla, quando vide piombare addosso alla propria autovettura un'altra macchina che procedeva in direzione opposta, contromano e ad alta velocità. La piccola è morta poco dopo il frontale per le gravissime lesioni riportare. Il veicolo, guidato dal ventenne, è stato poi accertato tramite i rilievi, viaggiava a 87 chilometri orari, in un tratto con limite a 40, e in prossimità di un'intersezione stradale. L'avvocato difensore del ragazzo, processato con rito abbreviato, parla di condanna equa, e nei prossimi giorni valuterà il ricorso in appello. La sentenza ha disposto anche la revoca della patente e il risarcimento del danno ai familiari, da stabilirsi in sede civile.

Servizio di Dario Tomassini