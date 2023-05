Obiettivo: far tornare gli Italiani sparsi per il mondo in vacanza nei loro paesi d'origine

Sono 19 i comuni umbri che hanno risposto alla chiamata del Ministero degli Esteri aderendo all'iniziativa "il turismo delle radici". Ben 13 hanno meno di 6mila abitanti, in piena sintonia con la filosofia del progetto, finanziato da fondi Pnrr e rivolto soprattutto a piccoli centri. L'obiettivo è chiaro: portare nel nostro paese, già dal 2024, che sarà l'anno delle radici italiane, il maggior numero possibile degli 80 milioni di connazionali residenti all'estero. A guidare il gruppo umbro è il Comune di Norcia. Il sindaco Nicola Alemanno è componente del tavolo delle 20 regioni che coordinerà il progetto. I fondi del Pnrr finanzieranno una campagna di comunicazione nei Paesi con la maggiore presenza di italiani e la creazione di reti di accoglienza mirate. Serviranno strutture ricettive disposte ad aderire ai programmi di scontistica e operatori turistici appositamente formati per accogliere chi visita i propri luoghi d'origine.

I cosiddetti turisti di ritorno generano, ogni anno, in Italia, un giro d'affari da 4 miliardi di euro, popolando spesso aree interne e piccoli borghi lontani dai circuiti tradizionali. Nel servizio l'Intervista a Nicola Alemanno, sindaco di Norcia

di Riccardo Milletti, montaggio di Sergio Gisti