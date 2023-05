Umbertide, arrivati i soldi del terremoto

Sono stati sbloccati dal ministero dell'Economia i fondi per il terremoto di Umbertide. Si tratta, in totale, di 3 milioni e 750 mila euro che comprendono anche il Cas (contributo autonoma sistemazione), quello destinato a tutte le persone che hanno la casa inagibile. A chiedere il contributo finora sono stati 167 nuclei familiari. Per l'erogazione materiale dei soldi, il Comune di Umbertide si è già attivato per farli arrivare sui conti correnti degli aventi diritto. Chi ha già fatto domanda deve produrre un'autocertificazione con l'indicazione dell'Iban. Per i locali commerciali danneggiati dal terremoto, in totale una ventina, la Regione ha stanziato un importo di 373 mila euro. Soldi che serviranno a coprire il costo del trasferimento dei locali in una nuova sede già individuata ed il relativo canone di locazione. Potrà riaprire presto anche la pizzeria collocata vicino alla torre campanaria di Pierantonio perché sono terminati i lavori di messa in sicurezza del campanile, sono in corso le ultime verifiche tecniche ed entro questa settimana sarà riaperta.

Servizio di Luciana Barbetti, montato da Francesco Saito