Una fontana del Marocco nel collegio universitario Adisu di Perugia

La comunità marocchina ha regalato all'Adisu, agenzia per il diritto allo studio universitario di Perugia, una fontana artigianale proveniente dal Marocco. In segno di amicizia e di ringraziamento per quanto fatto dall'associazione verso gli studenti universitari marocchini.

