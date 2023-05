Impiegati nel mirino degli usurai

Nei primi 4 mesi del 2023 sono state 55 le persone che hanno chiesto aiuto alla Fondazione Umbria contro l'Usura. Il 20% in più rispetto al numero registrato nello stesso periodo preso in considerazione dello scorso anno. Su 55 richieste di aiuto complessive, la Fondazione ha aperto 35 pratiche. Se n'è parlato in un incontro al dipartimento di economia dell'Università di Perugia. Se non c'è l'ombra delle mafie che incombe sull'usura nella nostra regione, quello che preoccupa maggiormente è l'allargamento della platea dei potenziali vittime. Oggi a bussare alle porte della Fondazione sono soprattutto impiegati, con redditi che superano anche i 1.500 Euro. Il fenomeno è dunque legato a doppio filo ai cosiddetti lavoratori poveri. Considerato anche il fatto che la soglia della pignorabilità è stata alzata a 1000 Euro, considerato reddito minimo di sopravvivenza. Chi si trova in difficoltà può rivolgersi alla fondazione, anche attraverso gli sportelli di ascolto sul territorio.

Nel servizio di Dario Tomassini, montato da Valeria Giulianelli, le interviste a Fausto Cardella, presidente della Fondazione Umbria contro l'Usura e Beatrice Chioccioni, avvocato della Fondazione.