In corsa per il velista dell'anno

Dopo la sua ultima grande impresa, quella di aver attraversato l'Atlantico con la più piccola imbarcazione d'altura esistente, per Alessio Campriani, velista tifernate che si è ritagliato uno spazio nel gota italiano di questa disciplina, ora la grande soddisfazione di essere in corsa per la nomina di velista dell'anno. Classe 1968, bancario di professione, Campriani nella sua carriera ha maturato successi ed esperienze di primissimo livello. Lo abbiamo incontrato nel cosiddetto mare dell'Umbria, il Trasimeno, al centro velico di Passignano. In attesa di nuove avventure, la votazione per il velista dell'anno è già partita. Questo il link per poter accedere alla votazione.

Nel servizio di Luca Pisinicca, montato da Francesco Saito e Paolo Canestri l'intervista ad Alessio Campriani.