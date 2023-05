Vigili del fuoco e soccorso alpino e speleologico dall'Umbria in Emilia

Professionisti del soccorso e volontari umbri dalla serata di ieri sono operativi in Emilia Romagna. Di fronte a loro una situazione drammatica. L'acqua ha invaso strade e case. Migliaia le persone evacuate e molte frazioni isolate. I vigili del fuoco da ieri sera alle 21 hanno dispiegato 22 unità specializzate nella provincia di Forlì Cesena. Sono equipaggiati con tute specifiche, mezzi nautici e fuori strada, oltre a due moduli logistici. Durante la notte e nella giornata di oggi hanno tratto in salvo numerose persone rimaste intrappolate nelle loro abitazioni.

Sempre nella zona di Cesena, il Soccorso Alpino e Speleologico Umbria ha operato l'evacuazione di alcune abitazioni della frazione di Montereale. Le operazioni, durate oltre 4 ore a causa delle numerose frane sulla strada, hanno portato in salvo 9 persone. Tra queste un disabile trasportato lungo tutto il tragitto con la barella. Il servizio è di Ivano Porfiri, il montaggio di Francesco Battistelli.