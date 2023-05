Prevenire e contrastare la violenza

La comunicazione è la chiave per migliorare le relazioni. E il progetto voluto dalle Pari opportunità della Regione è stato incentrato soprattutto sull'ascolto dei ragazzi e delle ragazze di scuole campione di medie e superiori. Il sondaggio fra gli studenti che hanno aderito al programma teen star, ha mostrato che vi sono stati miglioramenti nella capacità di riconoscere le emozioni e i sentimenti propri e degli altri, maggiore sensibilità nel capire e condividere i propri cambi di umore. Mentre vi è più reticenza sulla questione sessuale. Le cosiddette regole, quindi, non funzionano se diventano imposizioni unilaterali, così come le punizioni. Ma soprattutto, i genitori devono riconoscere l'autonomia dei propri figli e mettersi all'ascolto.

Nel servizio di Carlo Cianetti, montato da Sergio Gisti, le interviste a Caterina Grechi, presidente Centro Pari Opportunità Regione Umbria e Marta Gentile, coordinatrice tutor Teen Star .