Andar per Gaite

Benvenuti nel medioevo... è il popolo delle Gaite in festa ad accogliere i visitatori. Giullari e giocolieri, saltimbanchi e menestrelli. E poi tutti i protagonisti delle antiche botteghe che trasformano Bevagna in quello che doveva essere un grande mercato del tredicesimo-quattordicesimo secolo.

Al tempo la città era suddivisa nelle quattro Gaite, i quartieri che ora ripropongono gli antichi mestieri nelle rispettive botteghe: San Giorgio, San Giovanni, Santa Maria e San Pietro. La rievocazione andrà avanti fino a domenica prossima e già si registra una grande presenza di pubblico. In questa edizione anche la mostra dei Palii storici nel chiostro di san Domenic e il Campo degli Assoldati, appena fuori dalle mura, per conoscere l'arte della guerra medievale: duelli, assalti, trabucchi medievali, tende e armature nell'accampamento ricreato lungo le sponde del Clitunno. Tutta la città anche quest'anno si è messa in moto per accogliere i visitatori.... Bevagna, vi aspetta.

Nel servizio di Federica Becchetti l'intervista a Giuseppe Proietti podestà del mercato delle Gaite.