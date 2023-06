Messa in sicurezza della ferrovia in Valserra. Tecnici a lavoro di notte

Rete ferroviaria italiana sta effettuando interventi sul tratto tra Spoleto e Terni, in Valserra, dopo il deragliamento di un treno a causa di una frana. I tecnici sono a lavoro di notte per mettere proteggere i binari da eventuali altre criticità. Gli interventi per mettere in sicurezza il versante della montagna vanno avanti già da due anni, costo 12 milioni di euro. Noi abbiamo seguito i tecnici di rfi nella notte con Massimo Solani