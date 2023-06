Casi di scabbia nel perugino

Non c'è allarme né un vero e proprio focolaio, eppure in questi giorni si stanno registrando in provincia di Perugia diversi casi di scabbia, una patologia che per certi versi sembrava scomparsa e invece esiste ancora. Luca Stingeni è il primario della clinica dermatologica dell'ospedale di Perugia si è evoluta. I casi accertati riguardano per lo più i giovani e giovanissimi. L'ambiente scolastico o sportivo in cui i contatti possono essere più stretti e prolungati. Una patologia che ha sintomi precisi anche se non sempre riconosibili. La terapia - ormai standardizzata - prevede nelle forme più lievi solo un trattamento topico.

di Antonella Marietti, montaggio di Gabriele Liberati