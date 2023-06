Udienza preliminare per il rogo alla Biondi Recuperi

Un densa nube nera visibile da chilometri di distanza e arrivata fino a Ponte Pattoli. Era il 10 marzo 2019 e l'azienda Biondi Recuperi di Ponte San Giovanni bruciava. Dentro i rifiuti che secondo l'accusa sarebbero stati ben più di quelli autorizzati e per i quali era pensato un sistema antincendio che comunque non sarebbe stato adeguato. Traffico illecito di rifiuti, incendio colposo, falso ideologico e violazioni al codice dell'ambiente in danno alla salute pubblica, sono le accuse che a vario titolo la Procura contesta all'azienda e a sei persone legate ad essa. L'udienza preliminare - che avrebbe dovuto tenersi a maggio ma che era slittata per un difetto di notifica - è cominciata oggi. Il gup Margherita Amodeo dovrà decidere se mandare a processo o meno gli imputati e lo farà il 15 settembre, data fissata per la prossima udienza. Intanto oggi sono state rigettate le eccezioni presentate da una delle difese sull'utilizzo delle intercettazioni telefoniche scattate il giorno dopo il rogo e che avrebbero aiutato la Procura a ricostruire il quadro di contestazioni relative sia all'organizzazione e alle quantità dei rifiuti stoccati sia alla gestione delle misure di sicurezza antincendio adottate all'interno dell'azienda. Intercettazioni che il gup ritiene utilizzabili. Ammesse inoltre come parti civili l'associazione Coordinamento Rifiuti Zero, il Comitato Molini di Forte Braccio e Cittadinanzattiva.

di Erika Baglivo, montaggio di Simone Pelliccia