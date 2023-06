Musei civici, Perugia corre ai ripari

Un affido diretto temporaneo, almeno fino a nuova gara, per salvare la stagione estiva dei tre musei civici rimasti chiusi dopo il forfait dato dalla società romana che li avrebbe dovuti gestire fino al 30 agosto.

Gli uffici comunali sono al lavoro per trovare un soggetto che abbia i requisiti necessari per occuparsi di palazzo della Penna, cappella San Severo e complesso di San Bevignate. Almeno per quanto riguarda i servizi essenziali, ossia apertura e chiusura dei musei, esclusa la gestione del bar.

Obiettivo dell'amministrazione è di riaprire i tre musei entro il 7 luglio, data dell'inizio di Umbria Jazz.

guarda il servizio di Giulia Bianconi, montaggio di Paolo Canestri