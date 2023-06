Sindaci in piazza per Alemanno

A Norcia la manifestazione organizzata da Anci Umbria a sostegno del sindaco Nicola Alemanno, sospeso dall'incarico dopo la condanna per falso e abuso d'ufficio, come previsto dalla legge Severino sull'incandidabilità. Una trentina, complessivamente, tra sindaci e amministratori pubblici, sono arrivati oggi pomeriggio a Norcia in Piazza San Benedetto per chieder al Governo un rapido intervento sulla Severino. Una proposta di legge per la modifica/soppressione del reato di abuso d'ufficio è già all'esame della Commissione Giustizia. L'ormai ex sindaco, condannato a un anno e dieci mesi di reclusione, non si è dimesso per evitare un commissariamento dell'ente che potrebbe bloccare i progetti di ricostruzione in corso. La guida dell'amministrazione è passata al vice sindaco Giuliano Boccanera. Nel servizio le interviste a Michele Toniaccini, presidente di Anci Umbria, e a Nicola Alemanno.

di Antonello Brughini