Torna a splendere la statua del Perugino nei Giardini Carducci di Perugia

L'espressione del volto è meno arcigna, scioltasi in uno sguardo sempre serio ma più rilassato. Sulla tela poi è ricomparsa l'incisione di una Madonna che il tempo aveva oscurato. E in mano all'angelo è tornato il pennello che chissà quando era stato rubato. Cancellati i segni del tempo che si erano accumulati, dopo tre mesi di restauro è tornata al primitivo splendore di cento anni fa la statua del Perugino nei Giardini Carducci. Nell'anno del cinquecentenario, il monumento a Pietro Vannucci è di nuovo a disposizione dei cittadini. Un lavoro minuzioso di restauro condotto non senza superare difficoltà.

Il recupero del monumento è stato possibile grazie all'Art bonus, con cui finora nel Comune di Perugia sono stati finanziati 34 restauri, 31 dei quali già portati a termine.Tra i 549 mecenati che fino ad ora hanno utilizzato l'Art bonus, l'impegno per intervenire sulla statua del Perugino è stato sostenuto dall'azienda umbra Diva.

Nel servizio di Osvaldo Baldacci le interviste alla restauratrice Silvia Mossuto, al sindaco di Perugia Andrea Romizi e alla responsabile marketing Diva International Letizia Cocchioni.