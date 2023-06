Materiali edili innovativi in mostra

Cappotti sismici che funzionano bene quanto quelli tradizionali, ma fatti tutti in materiali ecosostenibili. Blocchi che equivalgono ai mattoni tradizionali, ma sono prodotti a freddo. C'è l'intonaco termo-deumidificante, ma biocompatibile. E il legno composito ecologico costituito da farina di legno e polietilene ad alta densità. O la piastrella in composito legno plastica proveniente da riciclo. Sono alcuni dei materiali innovativi esposti alla facoltà di Ingegneria dell'Università di Perugia nella mostra di Legambiente Meinn. Si tratta di materiali già in produzione e già oggi adattissimi per qualsiasi costruzione, ma con in più la caratteristica di essere innovativi, sostenibili, naturali, riciclati e riciclabili.

Non dei semplici prototipi, ma qualcosa che ambisce a diventare di uso comune e anzi concorrenziale sul mercato.

Si tratta quindi di prendere una decisione che tenga conto anche dell'ambiente.



Marco Crestani di Legambiente e Antonella D'Alessandro dell'Università di Perugia