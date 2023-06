L'antico agrume della Mesopotamia

Un agrume antico proveniente dalla Mesopotamia e arrivato in Italia grazie ai monaci eremiti siriani nel VI secolo dopo Cristo. Fiorisce da aprile a settembre. A Ferentillo in Valnerina troviamo già i piccoli frutti che saranno maturi a dicembre e si coglieranno fino all’inizio della prossima primavera. La merangola è un’arancia amara selvatica con un retrogusto simile al limone, piena di semi. Un frutto di cui non si butta niente, e si mantiene nel tempo: il succo si asciuga e la buccia si ispessisce. Nel ternano di dice appunto “duro come una merangola”. In passato la merangola veniva piantata vicino alle mole dell’olio perché serviva a insaporire i prodotti del frantoio. Quest’albero di Ferentillo può dare fino a 50 chili di frutti ogni anno. La merangola è iscritta nel registro regionale delle risorse genetiche di interesse agrario.

Nel servizio di Antonio Barillari l'intervista all'imprenditrice agricola Aurella Alpini.