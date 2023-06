Stop al rifacimento del teatro Verdi di Terni

I lavori al teatro Verdi, chiuso da 13 anni, si fermano prima ancora di cominciare. Lo aveva annunciato Stefano Bandecchi già prima di essere eletto sindaco, e lo ha confermato subito dopo la proclamazione. Uno stop momentaneo per verificare la situazione. Il blocco del cantiere porta gravissimi danni alla città -accusa l'ex assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Terni Enrico Melasecche - responsabilità patrimoniali pesantissime in caso di perdita dei finanziamenti e di revoca degli appalti. Le intenzioni del Comune trovano appoggio nella posizione del sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi, favorevole al rifacimento del teatro com'era prima di essere cancellato da un bombardamento alleato sul centro storico. Si salvò solo la facciata con le colonne e la scalinata, persi per sempre platea, palchi, stucchi e affreschi. Ora si vorrebbe tornare alla struttura progettata da Luigi Poletti, inaugurata nel 1849. Ma la complessa procedura amministrativa ha già portato all'aggiudicazione definitiva dei lavori per il primo stralcio mediante gara europea a procedura aperta, secondo il progetto realizzato da uno studio di Venezia, vincitore del concorso internazionale di architettura. Un teatro che tiene assieme momenti storici diversi: contemporaneo, moderno e antico. I lavori sono già finanziati per il primo stralcio: 2 milioni e mezzo dal Comune tramite la Cassa Depositi e Prestiti, 2 milioni 300 mila euro dalla Fondazione Carit, 2 milioni dal Ministero della cultura, un milione di contributi regionali, per un totale di 8.166.000 euro. Per il secondo stralcio la Giunta Latini ha ottenuto un contributo di 14 milioni sulla Linea di Finanziamento "Rigenerazione Urbana" poi confluito nel PNRR. La Soprintendenza aveva approvato il progetto vincitore escludendo il ritorno al teatro ottocentesco, ricostruito nel dopoguerra secondo lo stile contemporaneo degli anni '50.

Il servizio di Antonio Barillari.