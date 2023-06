In bici per sensibilizzare su disagio giovanile inclusione sociale

E ora vi raccontiamo una bella storia che parte da Bevagna e arriva in Trentino. Un viaggio in bicicletta per sensibilizzare sul disagio giovanile e sull'inclusione sociale. Si chiama "Tutto quello che sarà", il docufilm che racconta l'impesa di un ragazzo ospite di una comunità e di uno dei suoi operatori.

Il servizio di Giulia Monaldi per il montaggio di Lorenzo Papi e l'intervista a Massimiliano Porcelli, presidente di Utopia 2000.