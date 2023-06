Bocce, festa per la Sant'Angelo Montegrillo promossa in A

Trascinata da elementi di calibro internazionale Perugia è tornata nelle bocce che contano, la Serie A che per anni ha visto protagonista un'altra compagine del territorio, l'Aper Capocavallo. Ora tocca invece alla Sant'Angelo Montegrillo, che ha conquistato la promozione con una giornata di anticipo

Non solo Di Nicola e Santucci, ora un nuovo grande tassello in vista di una serie A, dove Perugia non vuole recitare il ruolo della cenerentola