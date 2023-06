Picco di calore con le ore contate

L’ondata di caldo oggi raggiungerà il suo picco massimo con temperature che, nelle prossime ore e nel pomeriggio, saliranno ulteriormente su valori anche fino a 10 gradi superiori alle medie del periodo. Tuttavia sarà anche l’ultima giornata di gran caldo, infatti già domani le correnti più fresche settentrionali respingeranno l’aria calda verso sud, producendo un netto calo termico. Tanto che, dalla prossima notte ed entro sabato, perderemo l’intero surplus termico accumulato in questi giorni, tornando quindi su valori prossimi alle medie caratteristiche del periodo. Intanto oggi avremo una giornata prevalentemente soleggiata, ma con velature e stratificazioni in aumento, quindi man mano più spesse. Le temperature massime aumenteranno ulteriormente fin sopra ai 34-35°C in collina, tra i 36 e i 38°C in pianura, con venti deboli meridionali in rinforzo da questa sera. Domani nuvolosità variabile, a tratti anche più compatta, specie tra pomeriggio e sera, quando saranno possibili dei fenomeni a carattere di rovescio o di temporale, localmente anche intensi, più probabili sulle zone interne e sull’Appennino. Le temperature diminuiranno sensibilmente, con venti fino a moderati sud-occidentali, poi settentrionali in serata.