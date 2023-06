"Acciaio": al via la seconda edizione del meeting nazionale di nuoto

E' un evento che porta con sé tutti i valori legati allo sport: confronto, disciplina, solidarietà, condivisione ma ha anche una sua potenza economica e turistica, visto che per 3 giorni gli atleti e le loro famiglie, quindi più di duemila persone, godranno delle bellezze di Terni e dell'Umbria. Rispetto alla prima edizione dello scorso anno questa seconda prevede un giorno di gare in più ed è aumentato anche il numero di atleti. Fra loro ci sono anche giovani promesse come Marina Cenci, Federica Greco e Daniele Momoni che utilizzeranno il Meeting Acciaio per prepararsi al 7 colli di Roma e agli europei di Belgrado.



Nel servizio di Carlo Cianetti le interviste a Gianni Scordo, presidente Clt e Marco Schenardi, assessore allo sport Terni. Montaggio di Mirco Ricci.