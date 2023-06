Raduno europeo dei camperisti: in 300 si sono dati appuntamento ad Assisi

Rimarranno in Assisi, come centro logistico, sino all'11 giugno poi il raduno diventerà itinerante e toccherà praticamente tutta l'Umbria sino al 18 di questo mese. E' anche un riconoscimento importante al Camper Club di Gubbio che è stato investito dalla federazione internazionale del settore dell'organizzazione di un evento che dopo lunga rotazione spetta all'Italia.

Sono 2 milioni e 200 mila gli equipaggi motorhome in Europa, una tendenza in crescita, che riguarda cittadini in età matura, anche perché i camper hanno un costo notevole anche di 3-400 mila euro, ma si tratta anche di turisti che amano la natura e l'arte e quindi l'Umbria può diventare meta privilegiata.

Nel servizio di Carlo Cianetti le interviste a Raffaello di Benedetto, presidente camper club Gubbio e Claude Guet, presidente Ficm. Montaggio di Federico Fortunelli.