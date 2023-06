Impegno comune contro le mafie

La lotta alle mafie come impegno comune su cui maggioranza e opposizione sono dalla stessa parte. E' quanto è stato sottolineato nel corso del Consiglio Regionale a partire da un'interrogazione della consigliera Porzi cui ha risposto la presidente Tesei. L'Assemblea Legislativa - durante la quale è stato tenuto un minuto di silenzio per commemorare la scomparsa dell'ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi - è cominciato con il Question time. Il consigliere Castellari ha ricordato che "nel 2022 i cittadini umbri hanno speso in media per l'energia elettrica 1.511 euro, con un incremento del 108 per cento sul 2021, rendendo quella umbra la quarta bolletta più pesante su piano nazionale" sollecitando la mappatura delle aree adatte a produrre energie rinnovabili. Tra gli altri temi affrontati quelli relativi alla viabilità. Per quanto riguarda lo svincolo di Promano della E/45 su interrogazione del consigliere Bettarelli, l'assessore Melasecche ha annunciato che sarà chiesta di dargli priorità nel contesto dei 5 cavalcavia i cui lavori sono già programmati dall'Anas. Per quanto riguarda cantieri e chiusura di gallerie lungo la Strada Statale Tre Valli tra Spoleto, Norcia, Castelluccio e in direzione del Mare Adriatico, su cui è intervenuto il consigliere Bianconi, l'assessore Melasecche ha promesso rapidi progressi. E' stata infine definitivamente convalidata l'elezione del consigliere Marco Castellari