Sigillo, strade come fiumi e frazioni allagate. E' iniziata la conta dei danni

Un’ora di pioggia fortissima, e poi la grandine e il vento. Erano passate da poco le 18:30 e sabato Sigillo ha vissuto di nuovo minuti di paura. Dopo la bomba d’acqua che il 23 maggio aveva provocato danni in città e in alcune delle frazioni di montagna, a distanza di due sole settimane, un fiume d’acqua ha nuovamente invaso strade e edifici. Non si è salvato neanche il palazzo del Comune dove la pioggia, infiltrandosi dal tetto ha sfondato controsoffitti e danneggiato il vano ascensore, ancora oggi fuori uso. Più a sud, lungo la strada Flaminia che taglia in due il paese, gonfia di traffico da quando è stata chiusa la Contessa, l’acqua si è mangiata il costone sotto la sede stradale e da questa mattina l’Anas è al lavoro per cercare di rinforzare l’argine ed evitare che alla prossima pioggia la strada scivoli a valle. È andata peggio in montagna dove l’acqua ha trasformato in fiumi le strade rurali e invaso le frazioni di Fontemaggio e val di Ranco. Danni anche al palazzetto dello sport dove dal tetto un fiume è entrato fin negli spogliatoi portandosi dietro cartongesso e controsoffitti e allagando il terreno di gioco. Si lavora per ripulire tombini e caditoie e si guarda il cielo di nuovo grigio. Con la speranza che non torni la pioggia e con essa la paura.

Guarda il servizido di Massimo Solani