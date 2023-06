Tutti con Elia, tutti travolti dal suo sorriso contagioso: una grande famiglia allargata che comprende due comuni di due diverse regioni, 18 fra Pro loco e società Rionali, centinaia di persone per una storia che comincia nel 2015 quando i suoi genitori adottivi scoprono che il bimbo è affetto da una grave patologia. Elia ha bisogno di terapie, cure continue, riabilitazione, la loro casa necessita di adeguamenti strutturali in base alle crescenti e mutate esigenze di deambulazione. Intorno a loro si muove tutta la comunità, e il torneo di calcio a 5 che è in corso nel tifernate è solo uno dei modi per stargli vicino. A promuoverlo la Pro loco di San Maiano frazione di Città di Castello dove Elia vive, in collaborazione con il comune di Apecchio nelle marche dove il bimbo frequenta la scuola primaria. Un abbraccio collettivo.

Il servizio di Federica Becchetti, montaggio di Valeria Giulianelli