Festival dei Due Mondi: in scena "Sarto per signora" per la regia di Carlo Cecchi

Il signor Molineaux e la sua vita è piena di sotterfugi, fughe, bugie, donne da non far incontrare, relazioni da non far scoprire.

Molineaux è il protagonista dello spettacolo "Sarto per signora" di Georges Feydeau portato sulle scene del Festival dei due mondi di spoleto da Carlo Cecchi , tornato a dirigere gli allievi della Compagnia dell'Accademia d'Arte Drammatica "Silvio d'Amico".

Una commedia in tre atti per raccontare l'infedeltà del dottor Molineaux e la grande ipocrisia della società che lo circonda. Sarto per signora va in scena fino a mercoledì 28, stasera al Teatrino delle 6 Luca Ronconi.