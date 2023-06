Mini rugby protagonista a Gubbio

Da tutta Italia per vivere una giornata all'insegna dello sport, della socialità e del divertimento. Gubbio invasa da tantissimi giovani con la passione per la palla ovale. Sulla scia di una stagione esaltante per il sodalizio rugbistico rossoblù, culminata con la promozione della prima squadra in serie B, all'ombra dei Ceri è tornato anche un altro grande appuntamento di sport giovanile, assente dal periodo pre pandemia, quello con uno dei tornei minirugby più partecipati e apprezzati di tutto il panorama nazionale

Il servizio di Luca Pisinicca con il montaggio di Simone Pelliccia, anche la voce di Andrea Frondizi, presidente del Rugby Gubbio