Danni per milioni di euro

Ora che la melma è stata quasi del tutto rimossa, l'entità dei danni dell'alluvione provocata dalle piogge di venerdì sera si fa sempre più chiara. Così come ai comuni più colpiti, Assisi e Bastia Umbra, è chiaro un dato: la gestione di una situazione eccezionale come questa non potrà ricadere solo sulle casse comunali. Per questo le due sindache, Stefania Proietti e Paola Lungarotti hanno chiesto alla Regione la convocazione di un tavolo tecnico coordinato dalla Prefettura. L'obiettivo sarà stilare un elenco degli interventi che serviranno, tra aiuti ai cittadini e alle attività economiche colpite e opere di pulizia e di ripristino della viabilità in seguito a frane e smottamenti, specialmente nelle aree montane. Se il riconoscimento dello stato d'emergenza appare difficile, per le dimensioni limitate del territorio coinvolto, occorrerà trovate altre strade. Le prime stime, stando alle amministrazioni comunali, parlano di milioni di danni.

Intanto lungo il torrente Tescio a Bastia Umbra oggi è stata istituita la zona rossa. Comprende le decine di abitazioni vicine al letto del fiume, dove venerdì sera l'acqua è entrata con virulenza distruggendo ciò che ha trovato in scantinati e piani terra. Una scelta dell'amministrazione comunale per consentire di proseguire le verifiche sulle case gravemente danneggiate, con i tecnici di Arpa, Usl e Umbra acque. I primi sopralluoghi di agibilità hanno dato esito positivo, gli approfondimenti ora riguardano il ripristino della corrente e delle tubature. Il servizio è di Elisa Marioni, con il montaggio di Gabriele Liberati