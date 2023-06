La storia di Andrea

"Mai mollare" parole e musica di Andrea Tomassini, 19 anni che suona il pianoforte da quando aveva 4 anni. Cittadino onorario di Perugia

Una disabilità importante che non lo ha mai fermato. Dopo la scuola superiore si è iscritto all'università. “Mai mollare” la prima canzone, poi ha scritto il secondo brano “Il tempo di un secondo”

Il padre di Andrea, Mirco si batte per un futuro di vita autonoma, sostenuta dalle istituzioni. E' un diritto, altrimenti è discriminazione condannata dalla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Mirco è riuscito a coinvolgere la regione nei suoi progetti

I problemi non si dimenticano a partire dalle scarpe speciali cui non si ha diritto con la stessa frequenza di prima e la logopedia, indispensabile per i grandi progressi che ha permesso. Intanto Andrea si prepara per il festival dei Tramonti a Monte del lago dove è in programma una sua esibizione l'8 luglio