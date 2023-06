Lollobrigida ad Orvieto tesse le lodi del vino, volano anche per l'Umbria

Promuovere il territorio attraverso i suoi prodotti tipici, fare dell'eccellenza alimentare un volano in grado di attirare turismo e del made in Italy un biglietto da visita che porti sui mercati internazionali le specialità regionali e i territori che le conservano. E' un' idea di marketing turistico tutta basata sulla promozione dei prodotti enogastronomici qualla di cui si è discusso nella seconda giornata di “Benvenuto Orvieto diVino 2023”, la tradizionale rassegna organizzata dal Consorzio Tutela Vini di Orvieto. L'occasione per fare il punto sulle possibilità di crescita e di filiera di un settore che è traino per il territorio. Quello orvietano e quello di tutta l'Umbria, scrigno di eccellenza con le sue quindici doc e docg. Ha partecipato anche il ministro dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida, per parlare di nuove strategie di marketing.

Servizio di Massimo Solani, montaggio di Paolo Canestri