Fondi per lo studio del melanoma pediatrico

Ogni anno in Italia si registrano circa 15 mila nuove diagnosi di melanoma. Un tumore maligno che colpisce soprattutto gli uomini adulti. Una patologia rara invece tra i più giovani, sotto i 18 anni. Casi, questi, che verranno studiati anche dall'Università degli studi di Perugia che, in team con altri 8 centri europei, si è aggiudicata i fondi del bando europeo Horizon per lo studio dei tumori anche nei bambini e negli adolescenti: un progetto innovativo che prevede lo studio dell'efficacia dei farmaci cosiddetti Antipd1 nel pazienti fino ai 18 anni. Mario Mandalà, docente di Oncologia medica è alla guida del team di ricercatori dell'ateneo.

Nel servizio di Alessandro Buscemi l'intervista al professor Mario Mandalà. Montaggio di Federico Fortunelli.