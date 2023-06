Abolizione del reato di abuso d'ufficio: no del procuratore di Perugia Sottani

L'abuso d'ufficio è un reato spia per condotte penali più rilevanti come falso ideologico, corruzione e turbative d'asta, un grave errore abolirlo. E' netta la presa di posizione del procuratore generale di Perugia Sergio Sottani contro la misura, prevista nel ddl Giustizia a firma del ministro Nordio, all'approvazione del Consiglio dei ministri. "Negli ultimi 5 anni - dice Sottani commentando i dati forniti alla commissione giustizia della Camera, l'abuso d'ufficio in Umbria è stato contestato pochissime volte, quasi sempre, per competenza, a carico di magistrati romani.

3900 iscrizioni nel registro degli indagati per abuso d'ufficio, lo scorso anno, in Italia hanno portato a 3500 archiviazioni. Questi i dati del Ministero a sostegno della decisione. Una lettura parziale, secondo Sottani.

