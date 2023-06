Condannato per tentato omicidio

Cinque anni di reclusione per tentato omicidio. E' la condanna inflitta dal gup perugino Piercarlo Frabotta al 75enne russo Volodymit Shataiev che il 10 luglio dello scorso anno accoltellò un 54enne ucraino all'interno del centro di accoglienza per richiedenti asilo di Montemorcino, a Perugia.

L'imputato ha usufruito dello sconto di un terzo sulla pena avendo optato per il rito abbreviato e ora si trova in custodia cautelare nel carcere di Capanne. Non è stata accolta la richiesta del suo legale Leonardo Brozzi di cambiare il capo d'accusa in lesioni personali. Il giudice ha comunque escluso l'aggravante dei futili motivi. Secondo le indagini coordinate dal pubblico ministero Mara Pucci, Shataiev aggredì la vittima alle spalle, colpendolo al torace con un grosso coltello da cucina che teneva nascosto sotto ad un panno. Per caso non colpì organi vitali ma tentò di sferrare altre quattro coltellate, non riuscendoci per la resistenza opposta dal 54enne ucraino che poi crollò a terra, ferito gravemente.

Un accoltellamento che secondo l'accusa era maturato, con lo scopo di uccidere, il giorno dopo un'animata discussione per divergenze politiche tra i due, entrambi arrivati in Umbria scappando dalla guerra. L'aggressore, di origine russa, viveva infatti in Ucraina proprio come la vittima, che è stata assistita dall'avvocato Giuseppe Innamorati.

