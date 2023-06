Il Perugino come non l'hai mai visto

Nuove tecnologie al servizio dell'arte. Una speciale installazione offre un "Perugino come non l'hai mai visto" a tutti gli spettatori, grazie a tecniche quali videomapping, proiezioni e realtà immersiva. L'iniziativa, promossa dall'Università degli studi di Perugia e curata dalla Scuola di specializzazione in beni storico-artistici dell'Ateneo sotto la supervisione della direttrice Cristina Galassi, è pensata per comunicare in forme inedite e di grande impatto la traiettoria artistica del Divin Pittore.

Fin dalla serata inaugurale del 1° giugno (introdotta da un concerto organizzato in collaborazione con la Fondazione Perugia musica classica), lo scenario è quello di piazza dell'Università e delle logge del Dipartimento di Fisica e Geologia. Il progetto, a forte valenza culturale e divulgativa, introduce al pubblico le principali opere di Pietro Vannucci presenti in Umbria e anche quelle migrate all'estero a seguito di dispersioni varie, in particolare per le requisizioni napoleoniche.

La speciale mostra virtuale potrà essere ammirata fino al 5 novembre, rigorosamente nelle ore serali. Completa il progetto un e-book con descrizioni accurate dei dipinti selezionati, corredate di riproduzioni e note bibliografiche, che è liberamente accessibile sul sito benistoricoartistici.unipg.it.

Il servizio di Alessandro Catanzaro, montaggio di Sergio Gisti