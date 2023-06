Pestato a sangue da chi gli occupa la casa

Massacrato di botte insieme alla moglie da un 33enne camerunense che aveva ospitato in casa e che alla richiesta di andarsene, scaduto il periodo di legge, ha mostrato tutta la sua violenza. Questa è la storia di Franco, ingegnere perugino in pensione di 79 anni. Nonostante la denuncia, lo straniero non è stato trattenuto ed occupa ancora la casa, insieme alla famiglia. Di più: ha cambiato la serratura del suo piano. Nel servizio di Riccardo Milletti con il montaggio di Sergio Gisti, il racconto del signor Franco