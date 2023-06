Pnrr: si entra nella fase due

Non esiste un comune umbro che non abbia usufruito dei fondi del Pnrr. I settori più interessati sono quello dei trasporti, della ricostruzione e delle scuole. Ospite della nostra trasmissione Buongiorno Regione Luca Federici coordinatore del Pnrr per la Regione. Lo sentiamo intervistato nel servizio di Alessandro Buscemi con il montaggio di Walter Pasqualini