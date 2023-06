Un posto a scuola per un ragazzo disabile, la vicenda approda in Regione

Arriva sui tavoli dell'Ufficio scolastico regionale e anche del Consiglio regionale la vicenda del ragazzo disabile che vorrebbe frequentare l'Istituto tecnico Volta di Perugia ma che, per un ritardo nei tempi di iscrizione, non ha trovato spazio. Il caso riguarda un 16enne che ha finora frequentato la scuola media Volumnio di Ponte San Giovanni. Al momento della scelta delle superiori, la famiglia si è indirizzata verso l'Itis Volta sia per l'attitudine verso l'informatica, che per ragioni logistiche. Solo che l'iscrizione è stata inoltrata solo il 9 giugno, quando il termine ultimo era a inizio febbraio. Questo, perché la mamma si trovava nel suo paese di origine.

La preside del Volumnio, Simona Ferretti denuncia come dal Volta ci sia stato un muro, mentre una soluzione si poteva e doveva trovare. Nel frattempo, la vicenda è arrivata in Consiglio regionale: i consiglieri Andrea Fora e Donatella Porzi, usando toni molto duri, auspicano un ripensamento nel nome dell'inclusività. Il Volta, dal canto suo, respinge ogni accusa di scarsa sensibilità, sottolineando come come il diniego venga esclusivamente dalla mancanza di spazi, anche in vista di imminenti lavori, a fronte dei 1.831 iscritti.

L'istituto rivendica di essere una scuola modello sui progetti di inclusività. E attiverà una cabina di regia per trovare una soluzione appellandosi a sua volta all'Ufficio scolastico regionale.

Nel servizio di Ivano Porfiri l'intervista a Maria Telesca, presidente del Consiglio d'Istituto Itis Volta. Montaggio di Simone Pelliccia.