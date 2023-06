Salvare la sanità pubblica Appello ai politici per scongiurare il collasso

Poche risorse, organizzazione che non funziona, grave carenza di personale. Il mondo della sanità umbra ha unito il suo grido di allarme alla protesta in corso in 34 città, riunendosi nella sala del consiglio provinciale di Perugia. Lo scopo è "sollecitare interventi per scongiurare il collasso del sistema".

Nel servizio di Ivano Porfiri le interviste a Giovanni Lovaglio Coordinatore intersindacale Cristina Cenci, Pres. regionale Cimo-Fesmed, Maurizio Lucarelli Segr. regionale Smi e Mauro Patiti Segr. regionale Cgil Medici. Montaggio di Francesco Saito.