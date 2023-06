Rischio idrogeologico: Foligno e Spoleto i comuni con la popolazione più esposta

Curare il reticolo idraulico nell'ordinario per prevenire danni irreparabili in caso di eventi eccezionali. E' l'obiettivo dei consorzi come la Bonificazione umbra, che opera in 13 comuni tra Folignate e Spoletino, più una parte del territorio di Acquasparta. Proprio in questi giorni si sta procedendo con la ripulitura delle sponde del Topino, al centro di Foligno. Fondamentale una corretta e cosante manutenzione. Per questo si spendono circa 700 mila euro l'anno.

Anche se il territorio in cui si opera è ampio e vario, la priorità è la difesa dei centri abitati. Per questo si mantengono puliti torrenti e fossi come il Renaro, sempre a Foligno. Ma anche il Fosso del Tirassegno che confluisce nel Tessino a Spoleto, dove invece è in corso un lavoro complesso per la creazione di circa 40 tra briglie e soglie.

Nel servizio di Ivano Porfiri le interviste ai Vicepresidenti del Consorzio bonificazione umbra Marco Loreti e Domenico Proietti.