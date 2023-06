Studenti americani scovano i tesori antichi di Castiglione del lago

Trenta studenti di archeologia americani, provenienti dall'università di De Pauw, nello stato dell'Indiana, al lavoro in un importante scavo archeologico, sul colle di Castiglione del lago, a ridosso dell'abitato che ha già portato parzialmente alla luce un grande canale per lo scorrimento delle acque e una struttura di sostegno di epoca romana che si sta ancora cercando di decifrare. Gli scavi andranno avanti fino all'inizio di luglio. In autunno è previsto il rifacimento delle scalette che passano proprio a fianco della struttura, così da creare un percorso turistico. Un progetto che va avanti da 8 anni per valorizzare il patrimonio archeologico del comune di Castiglione del lago.

Il servizio di Riccardo Milletti