"Spesa Sospesa" contro lo spreco alimentare

Mentre la rete propone sempre più a giovani e giovanissimi sfide da vincere di ogni genere, con esiti a volte drammatici come la cronaca ci ricorda, c'è una sfida che dal 2020 porta avanti il progetto SpesaSospesa.org: recuperare il potenziale spreco dalle aziende alimentari e distribuirlo alle famiglie più fragili su tutto il territorio nazionale.

Grazie alla piattaforma Regusto è possibile gestire le donazioni di denaro e di cibo garantendo trasparenza e tracciabilità.

Spesa sospesa è attiva in 26 comuni italiani. Una delle prime città a conferire il patrocinio al progetto è stato il Comune di Perugia ed è stata coinvolta la Caritas.

Da inizio progetto sono stati recuperati oltre 250 mila prodotti alimentari e non e distribuiti oltre 430.000 pasti equivalenti sul territorio del Comune di Perugia. A frequentare i 5 empori della Caritas 5.500 persone.

Anche Città di Castello, Magione ed Assisi sono entrate nel progetto. Ridurre lo spreco di cibo significa anche diminuire il nostro impatto sul clima, rispondendo così a un'altra importante sfida del nostro tempo.



Nel servizio di Gabriele Salari, con il montaggio di Gabriele Liberati, le voci di Davide Devenuto - fondatore SpesaSospesa.org, di don Marco Briziarelli, responsabile Caritas e di Paolo Rellini, cofondatore di Regusto.