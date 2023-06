A Colfiorito è allarme per le tartarughe americane

Cambiamenti climatici e variazioni dell'ecosistema si fanno sentire anche nel parco di Colfiorito dove dopo le nutrie sono arrivate le tartarughe americane a sconvolgere il delicato equilibrio della natura. Specie aliene - originarie della Florida e della California - che possono vivere fino a 40 anni e raggiungere i 30 centimetri. Sono state abbandonate nella palude dopo essere state acquistate come animali da compagnia. I primi esemplari sono stati individuati qui un paio d'anni fa ma ora il numero è aumentato e la presenza di questo animale rischia di danneggiare la biodiversità del luogo

Per difendere la palude nell'autunno prossimo - finito il periodo della nidificazione della varie specie di volatili che la abitano - verranno messi a punto gli interventi necessari. Catture che porteranno le tartarughe nel centro ittiogenico di Sant'Arcangelo di Magione dove gli esemplari vengono ospitati e ne viene impedita la riproduzione. Un centro a cui dovrebbero rivolgersi i privati anziche abbandonare gli animali in natura



Nel servizio di Erika Baglivo l'intervista all'ornitologo Alfiero Pepponi, coordinatore regionale Lipu.