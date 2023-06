Terni ricorda la liberazione dal Nazifascismo

79 anni fa, il 13 giugno 1944, la liberazione di Terni dal Nazifascismo. Una giornata che oggi viene celebrata con molte iniziativ organizzate dall'Anpi in collaborazione con il Comune. Alle 10 in piazza della Repubblica il raduno dei rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni combattentistiche e d'Arma, alla presenza delle autorità. Deposta una corona da parte dell'amministrazione comunale. Alle 17, in piazza della Pace, un incontro con giovani e studenti organizzato insieme a Unione degli Studenti 'Una Regione per Restare' e Arci.

Nel servizio di Antonio Barillari l'intervista allo storico Angelo Bitti