Boom di turisti in Umbria

Saranno 15 milioni secondo le previsioni gli italiani in vacanza per questo primo ponte del 2 giugno che dà l'avvio alla stagione estiva, condizionato però ancora da una certa instabilità atmosferica. Anche in Umbria il tempo ha un po' frenato gli arrivi di turisti italiani ma non certo di quelli dall'estero.Tanti i turisti stranieri, soprattutto dal nord Europa e in particolare dalla Gran Bretagna. Dalle regioni del nord a quelle del sud gli italiani restano in Umbria qualche giorno. Ma nonostante il ponte per la festa della Repubblica, davvero tanti i turisti stranieri. La promozione passa anche dalla tv. Una signora ci racconta che tanti americani hanno visto uno show sulla CNN dell'attore Stanley Tucci sull'Umbria e incuriositi sono venuti.

Nel servizio di Monica Tasciotti, con il montaggio di Gabriele Liberati, le testimonianze dei turisti.