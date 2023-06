Il Pd diserta il Consiglio provinciale

Il numero legale c'è: cinque consiglieri, escluso il presidente. Il quorum per la deliberazione della surroga è quattro consiglieri: così dice il regolamento di funzionamento dell'organo. Sempre da regolamento, quattro decadenze prevedono tre surroghe.

Entrano in Consiglio Giovanni Taglialatela del Comune di Penna in Teverina, Roberto Morelli di Avigliano Umbro e Nicoletta Valli di Amelia. I seggi sono attribuiti ai consiglieri comunali in carica delle stesse liste dei consiglieri provinciali decaduti. In aula l'opposizione è assente. In una nota, il Pd dichiara di ritenere necessario convocare prima gli organismi competenti per una riflessione sulle prospettive, perché le Province sono oggetto di una riforma che il prossimo anno potrebbe riportarle all'elezione diretta. Manovre in corso rispetto ai mutati equilibri politici del Comune di Terni.

Nel servizio di Antonio Barillari, le parole della presidente della provincia di Terni Laura Pernazza