FAI CISL ripulisce Ansa del Tevere

Il sindacato agroalimentare e ambientale della Cisl ha promosso una campagna nazionale per l'ambiente: in Umbria è stato ripulito il Parco Ansa del Tevere a Città di Castello.

Torna la campagna ecologica del sindacato agroalimentare e ambientale della Cisl. Si propone di riqualificare e pulire in tutta Italia quelle zone soggette spesso a degrado. E' la quinta edizione a livello nazionale dedicata alla cura dell'ambiente. In Umbria si è svolta a Città di Castello, Parco Ansa del Tevere, con Fai Cisl insieme a Terraviva. La campagna si chiama Fai bella l'Italia, obiettivo comune prendersi a cuore l'ambiente e dei luoghi dove si vive. L'esigenza della cura dell'ambiente si intreccia con i problemi legati al territorio.

L'iniziativa non è stata solo un momento di lavoro, ma anche di aggregazione, per condividere e mettere in pratica i valori ambientali.

